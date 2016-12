World Grand Prix: Italia determinata, 3-0 alla Thailandia

10:03 - L'Italia femminile continua la sua marcia nella World Grand Prix di volley. Le ragazze di coach Bonitta si sono imposte con un netto 3-0 sulla Thailandia (25-19, 25-21, 25-23) all'Hong Kong Coliseum. Dopo i primi due set dominati, l'Italia si è resa protagonista di una grande rimonta nel terzo. Con questo successo le azzurre salgono a 10 punti nel Gruppo 1, seconde solo al Brasile a 12. Domenica alle 9.45 l'Italia torna in campo contro la Cina.

Dopo la sofferta vittoria di ieri contro il Giappone arrivata soltanto al tie-break, nel Pool F arriva una boccata d'ossigeno per le azzurre di Bonitta che non trovano apparenti problemi nei primi due set ma devono faticare non poco per recuperare lo svantaggio nel terzo (parziale di 16-11 per le asiatiche). Per le italiane sono 12 i punti di Nadia Centoni e Caterina Bosetti mentre alla Thailandia, ultima nel Gruppo 1 a quota 2, non bastano i 17 di Onuma Sittirak.