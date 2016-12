Volley, Mondiali Polonia: Italia ko con la Serbia

18:58 - Comincia nel peggiore dei modi per l'Italia la seconda fase del Mondiale di volley. Gli azzurri cedono in tre set alla Serbia nella prima gara del girone E e sono praticamente fuori dal torneo: 25-19, 29-27, 25-22 il punteggio finale che condanna la nazionale di Mauro Berruto, inchiodata al penultimo posto con 2 punti. Giovedì l'Italia tornerà in campo al 20.25 per affrontare la Polonia padrona di casa.

Dopo una partenza fiacca e un primo set praticamente regalato, Birarelli e compagni hanno reagito dando filo da torcere alla Serbia nel secondo e terzo parziale, ma qualche errore di troppo e un po' di tensione causata dalla situazione di classifica hanno finito per favorire la nazionale di Kolakovic. A condannare gli azzurri, più che la sconfitta odierna, sono i risultati ottenuti nella prima fase del torneo. La classifica della seconda fase infatti tiene conto dei risultati ottenuti nelle precedenti gare contro le altre squadre del proprio girone: le sconfitte contro Iran e Stati Uniti e l'unica vittoria contro la Francia hanno relegato l'Italia al penultimo posto, costringendo gli uomini di Berruto a un'impresa quasi impossibile. A complicare uleriormente le cose è arrivato l'infortunio di Ivan Zaytsev, che ha levato a Berruto il miglior realizzatore.