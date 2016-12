Volley, Mondiali: incubo Italia, qualificazione a rischio

23:59 - Incubo Italia ai Mondiali di volley in Polonia. Gli azzurri, nella quarta gara del gruppo D, perdono 3-1 contro il fanalino Porto Rico e mettono a rischio la qualificazione al secondo turno. Ai ragazzi di Berruto serviva una vittoria da tre punti contro i centroamericani, squadra cuscinetto del raggruppamento, per staccare il pass ma è arrivata invece una clamorosa sconfitta, 19-25, 25-19, 25-23, 25-22: per essere sicuri bisogna battere gli Usa.

Troppo brutta per essere vera. Sin dal primo set si vede che l'Italia non è brillante, seppur riesca in qualche modo ad aggiudicarsi il parziale senza troppi patemi. Dal secondo inizia l'incubo: il Porto Rico, che nelle precedenti tre gare aveva perso sempre 3-0, decide di giocare la partita della vita, grazie soprattutto ad un preoccupante black out azzurro. Le lacune della confusa formazione di Berruto si erano viste già viste nel ko con l'Iran e pure nelle stentate vittorie con Francia e Belgio, ma col Porto Rico sono emerse in tutta la loro evidenza. I centroamericani, trascinati da Torres e Rivera, sfruttano la confusione azzurra e mettono in fila tre parziali: possono festeggiare, seppur le loro speranze di qualificazione al secondo turno siano al lumicino. L'Italia, quarta a +1 sul Belgio, deve battere gli Stati Uniti per essere sicura del passaggio del turno.