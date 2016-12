Volley, Mondiali donne: tris Italia, 3-0 all'Argentina

23:49 - L'Italvolley femminile fa sul serio. Al PalaLottomatica di Roma, nella terza giornata del Mondiale, le azzurre di Bonitta sconfiggono per 3-0 (25-17, 25-17, 25-16) l'Argentina e concedono il tris dopo le nette vittorie contro Tunisia e Croazia. Italia al primo posto nel Girone A con 9 punti e nessun set perso: il passaggio alla seconda fase è ipotecato, ma ora arrivano le complicate sfide a Germania e Repubblica Dominicana.

Bonitta schiera per la prima volta in questo Mondiale Paola Cardullo nel ruolo di libero e fa riposare anche Francesca Piccinini: giusto turnover contro un avversario non certo all'altezza delle azzurre. Ma è brava l'Italia, nonostante qualche difficoltà in più rispetto alle partite contro Tunisia e Croazia, a non far entrare mai in gara le sudamericane. Centoni e Costagrande (rispettivamente 16 e 13 punti) sono due martelli e tartassano la difesa della Nazionale di Horacio Bastit: alla fine arriva un secco 3-0, nonostante nel secondo e nel terzo set l'Italia arrivi sotto al primo time-out tecnico. "Si è vista buona qualità anche in ricezione - le parole di Bonitta a fine gara - Abbiamo fatto un po' di fatica rispetto alle altre partite ma ci siamo. E' un torneo lungo, c'è tempo anche per i momenti di difficoltà: ma è bello essere partiti così". Venerdì giorno di riposo, sabato c'è la sfida alla Germania e poi sarà la volta delle dominicane.