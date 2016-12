Volley, Mondiali donne: Italia show, Croazia travolta

23:54 - Seconda partita e seconda vittoria per l’Italia ai Mondiali di volley femminile. Il sestetto azzurro di coach Bonitta si è imposto con un secco 3-0 sulla Croazia al PalaLottomatica di Roma bissando il successo, sempre per 3-0, ottenuto sulla Tunisia all’esordio. Dopo un primo set equilibrato, vinto 26-24, l’Italia ha dilagato nel secondo e terzo parziale imponendosi 25-15 e 25-11.Giovedì Italia di nuovo in campo contro l’Argentina.

Il successo consente all'Italia di portarsi da sola al comando della Pool A a punteggio pieno a quota 6, a +1 sulla Repubblica Dominicana e a +2 sulla Germania. Eppure al PalaLottomatica non sembrava una serata affatto semplice per la squadra di Bonitta, che di fronte ha un avversario decisamente più ostico della Tunisia facilmente battuta all’esordio. A risolvere il primo set, equilibratissimo e lottato punto a punto contro una Croazia indomabile, è un ace di Francesca Piccinini dopo due set point sprecati sul 24-22. Da qui in poi si assiste a un’altra partita. Le azzurre schiacciano il piede sull’acceleratore e per le croate è notte fonda: un’infrazione delle avversarie e un muro vincente regalano all’Italia rispettivamente il secondo e il terzo parziale (25-15, 25-11). Mercoledì terzo impegno ai Mondiali, sempre al PalaLottomatica di Roma, contro l’Argentina che finora ha incassato due sconfitte contro Croazia (1-3) e Germania (0-3).