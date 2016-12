Volley, Mondiale per club: Trento è fuori

10:42 - E' già finita la corsa di Trento nel Mondiale per club di volley a Belo Horizonte, in Brasile. La vittoria al tie-break dell'Upcn San Juan contro i qatarioti dell'Al-Rayan nell'ultima giornata della fase a gironi estromette dalle semifinali la Diatec, cui non basta battere per 3-0 l'Esperance Tunis per continuare il suo cammino: per qualificarsi alla squadra di Serniotti sarebbe servita una contemporanea sconfitta degli argentini.

Upcn San Juan e Al-Rayan avanzano così a braccetto alle semifinali. I qatarioti, già sicuri della qualificazione prima dell'ultima giornata del Pool B, rendono comunque la vita difficile agli argentini, che si impongono dopo un'ora e 42 minuti di gioco con il punteggio di 25-19, 25-20, 18-25, 19-25, 15-11. Nonostante l'eliminazione già certa, Trento onora fino in fondo la manifestazione che l'ha vista trionfare in quattro delle ultime cinque edizioni stacciando in tre set i tunisini dell'Esperance Tunis: 25-16 25-19 25-16 il punteggio a favore della Diatec.