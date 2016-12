Mondiale per Club: Trentino parte bene

11:21 - Buona la prima per Trento. La Diatec comincia la sua caccia al quinto Mondiale per club consecutivo con una vittoria contro gli iraniani del Kalleh Mazandaran, campioni asiatici in carica: 3-1 (24-26, 25-19, 25-19, 26-24) il punteggio in favore degli uomini di Serniotti, che salgono al comando del Pool A. Nella seconda gara del girone, giovedì prossimo, Trento affronterà i campioni sudamericani dell'UPCN San Juan.

Trento sembra poter comandare sin dall'avvio, si porta sul 12-7 ma gli iraniani dimostrano di essere avversari ostici e piazzano un break di 10-3 che li riporta in gara: la Diatec annulla un set point sul 23-24 ma alla fine l'errore di Sokolov regala il periodo al Kalleh. A questo punto Birarelli e compagni si svegliano e sbagliano molto meno, vincendo secondo e terzo set in maniera piuttosto agevole, in entrambi i casi col punteggio di 25-19. Quarto set più combattuto e sul filo dell'equilibrio, il Kalleh va al secondo time out tecnico in vantaggio 16-14 e tiene botta fino al 24-24, annullando ben tre set point. Qui Hosseinabadi sbaglia il servizio e lo schiacciatore Alexandre Ferreira mette a terra il 26-24 che regala a Trento la prima vittoria del Mondiale. La Diatec ha cambiato tanto rispetto all'ultimo trionfo, ma dimostra di essere sempre la favorita per la conquista del torneo.