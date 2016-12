Volley, le azzurre di Bonitta a caccia del sogno Mondiale

Sale la febbre a Milano per le Final Six dei Mondiali di Pallavolo Femminile 2014, che si svolgeranno al Forum di Assago dall' 8 al 12 ottobre . L'Italia, giunta alla fase finale dopo aver vinto il proprio girone (7 vittorie e un solo ko), è stata inserita nel Gruppo G con Stati Uniti e Russia , entrambe squadre molto temibili, che si sono già scontrate nella prima fase nel gruppo C (3-1 per le americane, grandi favorite per la vittoria finale insieme al Brasile).

L'Italia giocherà la prima partita, in un Forum d'Assago già tutto esurito, mercoledì sera contro gli Stati Uniti, che riportano alla memoria dolci ricordi: le americane furono infatti sconfitte dalle azzurre nella finale del Mondiale tedesco del 2002, l'unico finora vinto dall'Italia. Venerdì sera poi la sfida alle russe, che hanno vinto le ultime due edizioni dei Mondiali (2006 e 2010, entrambi in Giappone) e che anche nelle tre edizioni precedenti sono sempre salite sul terzo gradino del podio.



"Questa Italia è oltre le aspettative. Non abbiamo sofferto per entrare nelle fasi finali e la vittoria con la Cina vale molto" ha detto, dopo la lezione rifilata alle cinesi, il ct Marco Bonitta, che adesso crede nella vittoria finale: "Le ragazze mi hanno stupito, sono andate oltre le cose logiche, finora è andata molto bene. Avversario ideale per la finale? Non parliamo di sogni, ma di obiettivi. Ora viene il bello".



L'Italia arriva dunque al rush finale con il morale alle stelle per un cammino sorprendentemente positivo: le azzurre impongono il loro gioco, il servizio e il muro fanno la differenza, la difesa è entrata in palla nelle ultime uscite con De Gennaro e Cardullo sugli scudi e in attacco si cercano sempre soluzioni diverse, con un parco schiacciatrici che lascia solo l'imbarazzo della scelta. Il ct Bonitta ha costruito un gruppo solido, composto da 14 giocatrici interscambiabili, pronte a dare tutto in campo anche solo per pochi minuti e con un obiettivo ben chiaro in mente: vincere il Mondiale di casa.