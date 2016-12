Volley, condannati per stupro 5 giocatori della Nazionale cubana

Condannati per stupro 5 giocatori della Nazionale cubana di pallavolo . La sentenza è arrivata dal Tribunale di Tampere, in Finlandia, dove sono stati inflitti 5 anni di carcere a quattro imputati: il capitano Rolando Cepeda Abreu , Abrahan Alfonso Gavilan , Ricardo Calvo Manzano e Osmany Uriarte Mestre ; 3 anni, invece, per Sosa Luis Sierra . I fatti risalgono allo scorso luglio durante la World League di pallavolo tenutasi proprio nel paese scandinavo.

ARRESTATI IL 2 LUGLIO

E' stato, invece, assolto un sesto pallavolista inizialmente arrestato: si tratta del 24enne Dariel Albo Miranda. I giocatore della Nazionale sudamericana erano stati accusati di violenza carnale aggravata da una donna che avrebbe subito le molestie nell'Hotel di Tampere, dove la selezione di Cuba alloggiava per la World League 2016. Immediatamente arrestati, i giocatori coinvolti nella vicenda si trovano in Finalndia dal 2 luglio scorso, giorno del fermo, e per tale motivo non hanno potuto prendere parte alle Olimpiadi di Rio.