Volley, Blengini: "L'Italia a Rio può puntare molto in alto"

"E' ancora presto per parlare delle Olimpiadi di Rio, perché ancora non conosciamo il parco definitivo delle qualificate" . Così, in un'intervista esclusiva rilasciata a Premium Sport il commissario tecnico della Nazionale maschile di volley Gianlorenzo Blengini. "Bisognerà aspettare il torneo europeo di gennaio, quello più ricco di squadre in alto nel ranking, per capire quali nazionali verranno fuori: in questo modo si potrà determinare una graduatoria. Noi abbiamo grande ambizione, credo che la squadra possa davvero puntare in alto e la Wolrd Cup, in questo senso, lo ha ampiamente dimostrato. Poi, naturalmente, ogni partita ha una storia a sé, figuriamoci un'intera manifestazione".

Diviso tra Nazionale e club, Blengini non intravede, nel breve, un possibile cambiamento in chiave professionale: "Se continuerò su due fronti, Nazionale e club? Non è il momento di affrontare questo argomento: so che con la Nazionale abbiamo fatto finora grandi cose e che abbiamo un grande obiettivo da portare a compimento. Per quanto riguarda il mio lavoro di club, sto lavorando con la Lube Civitanova e sono concentrato anche qui: siamo una squadra ambiziosa, con grandi obiettivi e che, essendo stata costruita con grandi possibilità di organico, deve sviluppare le sue capacità di rendimento in un campionato più competitivo rispetto agli anni scorsi. La differenza la faranno i dettagli, dovremo farci trovare pronti per quando arriveranno gli appuntamenti decisivi2.