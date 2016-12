Volley, 8 giocatori nazionale Cuba arrestati per stupro in Finlandia

Otto giocatori della nazionale cubana di volley, tra cui il capitano, sono stati arrestati in Finlandia con l'accusa di stupro aggravato. La squadra era a Tampere per l’incontro di World League contro la nazionale finlandese. La polizia locale non ha dato ulteriori indicazioni sul fatto, che secondo l’agenzia finlandese STT sarebbe accaduto nell'hotel dove i cubani soggiornavano.