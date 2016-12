Vince la Maratona, lo scambiano per un intruso

12:42 - Erano dieci anni che un argentino non vinceva la Maratona di casa. Forse per questo una macchina della direzione di corsa non poteva credere a quell'atleta in fuga solitaria verso il trionfo. Fatto sta che Mariano Mastromarino ha dovuto risolvere un problema inconsueto durante la sua corsa a Buenos Aires. Scambiato per un intruso, era stato invitato a lasciare il percorso. Difficoltosa la spiegazione e decisamente naturale la sua reazione... Eccola nel video.