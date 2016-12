Viktoriya Gameeva, la Eva Carneiro russa

Si chiama Viktoriya Gameeva la Eva Carneiro di Russia. La bella dottoressa fa parte dello staff medico dello Spartak Mosca e quando non lavora ama condividere su Instagram i suoi scatti. Spesso in costume, che risalta tutta la sua bellezza. Rumors dicono che potrebbe essere proprio lei a sostituire la collega Carneiro alla corte di José Mourinho. Solo voci non confermate, ma intanto la Gameeva ha postato una foto con la maglia del Chelsea...