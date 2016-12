Verso Inter-Milan: come è cambiato il derby della Madonnina!

18:56 - 15 aprile 2015, Inter-Milan 0-0: sono passati meno di cinque mesi dall'ultimo derby della Madonnina (amichevoli estive escluse), eppure sembrano passati anni. Dei 22 giocatori scesi in campo in quella notte di primavera, soltanto sei ci saranno anche domenica sera. Sarà un derby completamente rivoluzionato dal mercato, con ben 19 volti nuovi in tutto ed è probabilmente anche per questo motivo che San Siro sta velocemente andando verso il tutto esaurito.

Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Vidic, Juan Jesus; Kovacic, Medel, Gnoukouri; Hernanes; Palacio, Icardi. Dell'11 titolare scelto da Mancini ad aprile, soltanto il portiere e il centravanti dovrebbero essere confermati anche domenica, mentre per gli altri, Santon escluso, sarà esordio assoluto al derby di Milano. A partire da Kongdobia, già al centro di un derby di mercato la scorsa estate. Se per quasi tutti sarà una primissima volta, ci sono invece giocatori come Felipe Melo (alla terza squadra in A) o Jovetic, che hanno già affrontato il MIlan, mentre Ljajic è pronto ad entrare dalla panchina per aumentare il rammarico dei tifosi rossoneri che l'avevano atteso invano negli anni passati.

Diego Lopez; Abate, Mexes, Alex, Antonelli; Poli, De Jong, Van Ginkel; Suso, Menez, Bonaventura. All: Inzaghi. In casa rossonera la prima differenza è evidente da subito in panchina, dove Sinisa Mihajlovic siede per la prima volta da capo allenatore dopo aver vissuto il derby della Madonnina prima guidando la difesa nerazzurra dal campo e poi sedendo al fianco di Mancini come vice. L'allenatore serbo ha qualche problema di formazione (Bertolacci e Antonelli ko), ma sicuramente in attacco giocheranno Luiz Adriano e Bacca (che torna ad affrontare Miranda e Murillo) con l'ex Balotelli che partirà dalla panchina. A centrocampo agirà Kucka, mentre in difesa c'è ancora qualche dubbio su chi affiancherà Romagnoli tra il giovane Ely e Zapata.

Le probabili formazioni

Inter: Handanovic, Santon, Miranda, Murillo, Telles, Felipe Melo, Kongdobia, Brozovic, Jovetic, Perisic, Icardi. All. Mancini



Milan: Diego Lopez, Abate, Romagnoli, Ely, De Sciglio, Kucka, Montolivo, De Jong, Bonaventura, Bacca, Luiz Adriano. All. Mihajlovic



