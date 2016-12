Vela, olimpionica spagnola: "Mi sono presa la Zika"

La Alabau, grande rivale della nostra Alessandra Sensini, ha contratto il virus a dicembre nelle gare preolimpiche. "Il mio medico mi ha detto che si è trattato della Zika - ha spiegato l'olimpionica di Londra 2012 - perché i sintomi erano proprio quelli. Ora vorrei che la cosa fosse certificata, principalmente per capire se ora sono immunizzata".



Poi la velista spagnola ha descritto i sintomi e gli effetti del virus: "Le macchie rosse che avevo dappertutto erano simili a quelle che vengono fuori quando sei allergica a qualche alimento. Il giorno dopo avevo dolori articolari, e mi hanno detto di andare in ospedale, ma ho pensato che era meglio andare a casa e l'ho fatto. Mi sentivo come se mi avessero messa Ko. Certo due mesi fa di questo virus non se ne parlava tanto, ma il medico, e anche la dottoressa della nazionale spagnola, mi hanno detto che ho preso la Zika".



Insieme a lei c'erano il marito e la figlia, ma il virus lo ha contratto solo la velista. "Non porterei mia figlia a Rio per l'Olimpiade, però se un atleta non ci va a causa di questo mi sembrerebbe un'esagerazione. E' molto peggio l'influenza, non è la fine del mondo".