Vela: Mascalzone Latino vince il Campionato Europeo Melges 32

Vincenzo Onorato e i suoi Mascalzoni, che corrono per lo Yacht Club de Monaco, con una grande rimonta conquistano per la seconda volta il Campionato Europeo Melges 32 a Riva del Garda a quattro anni di distanza dal trionfo nelle acque di Porto Cervo. Secondo Giogi (Balestrero-Cassinari) e terzo Inga (Goransson-Vascotto). Dopo aver guidato la classifica nelle prime due giornate, rimaneva da disputare l'ultima delle 10 prove previste per l'Act 4 della Sailing Series Melges 32, valida come Campionato Europeo della classe. Il vento si è fatto attendere più del previsto costringendo il Comitato di Regata a posporre la partenza.