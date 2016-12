Vandalizzata la statua di CR7: scritta Messi con la vernice rossa

Che dovesse abdicare dal trono di migliore del mondo e lasciare il Pallone d'oro allo storico rivale Leo Messi se l'aspettava, ma uno sgarbo così grande e proprio nella sua città natale non poteva davvero immaginarlo. Cristiano Ronaldo, all'indomani del secondo posto nel trofeo assegnato al giocatore più forte del 2015, ha scoperto che la sua statua in bronzo era stata vandalizzata. Secondo quanto riporta il Diario de Noticias de Madeira, infatti, alcuni teppisti nella notte successiva alla cerimonia di Zurigo hanno scritto con la vernice rossa il nome Messi e il numero 10 sulla maglia di CR7. La statua, alta circa due metri e mezzo, fu inaugurata il 22 dicembre 2014, pochi giorni dopo il trionfo del Real Madrid nel Mondiale per club.