23:57 - "Ragazzi sto bene, tutto ok (a parte il mal di testa)": a rassicurare i suoi fan è Valentino Rossi con un breve post pubblicato sulla sua pagina di Facebook. Il nove volte campione del mondo è stato protagonista di una brutta caduta durante il Gp di Aragona che gli ha procurato contusioni e un trama cranico. Trasportato in ospedale gli esami non hanno evidenziato lesioni.