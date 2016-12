Usa, ultracentenaria da record: cento metri in un minuto e 17 secondi

"I limiti, come le paure, spesso sono solo delle illusioni", ha detto Michael Jordan. Ida Keeling deve averlo preso alla lettera, visto che ha compiuto un'impresa destinata a essere ricordata per anni e superato diversi ostacoli di natura fisica. Ida ha infatti stabilito una delle migliori prestazioni mai compiute da una ultracentenaria nella storia dello sport, correndo i cento metri in un minuto e diciassette secondi .

La donna ha partecipato ai Penn Relays, i giochi scolastici dell'Università della Pennsylvania, trasformando l'arena del campus nel suo personale palcoscenico, non solo grazie al record frantumato, ma anche per lo show che ha regalato alla folla subito dopo la gara, quando si è buttata a terra e ha iniziato a esibirsi in una serie di piegamenti sulle braccia.



Ida si era già resa protagonista nel 2014, quando aveva corso a 99 anni i cento metri in 59 secondi nei Gay Games ad Akron, Ohio. Dopo la gara la donna ha raccontato: "Vado tutti i giorni in palestra sentendo che è la cosa più importante che possa fare. Il vero dono a me stessa e a Dio".