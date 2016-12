Usa, Miami Fc: presentate le prime divise ufficiali del club di Maldini e Nesta

Il sogno americano di Alessandro Nesta , Mauro Pederzoli e Paolo Maldini si veste a festa. Dopo l'annuncio dell'accordo tra il Miami FC e la Macron, in un club della città della Florida sono state presentate le prime storiche divise ufficiali della squadra che prenderà parte alla prossima NASL per la prima volta.

La maglia Home manterrà i classici colori di Miami, ovvero verde acqua nella parte centrale e arancione su colletto e maniche. Sul petto la patch del club mentre sul retro del collo la scritta Miami ricamata. La maglia Away sarà di colore bianco con qualche dettaglio verde acqua, mentre la Third sarà di colore Royal Blue con particolari verde acqua.



Alla presentazione presente anche il tecnico Alessandro Nesta e il direttore tecnico Mauro Pederzoli che hanno annunciato i primi tre ingaggi: Jaime Chavez, Dane Richards (ex NY Red Bulls) e il nazionale honduregno Wilson Palacios, svincolato dallo Stoke City.