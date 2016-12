Usa, Donald Trump nuovo presidente

Trump: "Nel mondo cercheremo alleanze e non conflitti"

"Cercheremo alleanze, non conflitti, nel mondo. Gli Stati Uniti andranno d'accordo con tutti coloro che vorranno andare d'accordo con noi". Così Donald Trump nel suo discorso. "Lavorare insieme ci porterà alla ricostruzione della nostra nazione e al rinnovamento del sogno americano. La nostra non è stata una campagna ma un movimento incredibile costituito da milioni di donne e uomini che lavorano duro per il loro Paese e che vogliono creare un futuro migliore per sé e per le loro famiglie. Un movimento formato da americani di tutte le razze, religioni e credo che vogliono rispettare il nostro governo che è al servizio del popolo. Gli uomini e le donne dimenticati di questo Paese non lo saranno più".



Trump: "E' ora di unirci e superare le divisioni"

"Ho appena ricevuto le congratulazioni di Hillary Clinton e io mi congratulo con lei per la sua campagna. E' il momento di unirci e di curare le ferite delle divisioni. Sarò il presidente di tutti gli americani". Lo ha detto Donald Trump.