Usa, baseball: tifosa colpita da una mazza a Boston, è grave

La partita è stata interrotta a metà del secondo inning per dare modo alle squadre di emergenza di soccorrere la donna e portarla via in barella. Brett Lawrie, giocatore degli Oakland Athletics, ha rotto la sua mazza su un groundout di seconda base e parte di essa si è scagliata in tribuna colpendo la donna, riferiscono testimoni. La donna è ora ricoverata in gravi condizioni al Beth Israel Deaconess Medical Center.