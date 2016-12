Una Vuelta per scalatori: presentata l'edizione 2015

18:25 - A Torremolinos è nata ufficialmente la Vuelta 2015, che scatterà il prossimo 22 agosto da Puerto Banús con una cronometro a squadre di 7,4 km. Sono 21 le tappe in programma, 13 delle quali prevedono l'arrivo in salita mentre le cronometro saranno due: quella che darà il via alla corsa spagnola e una di 39 km, prevista nella 17.ma tappa a Burgos. La Vuelta finirà domenica 13 settembre con la tappa Alcalá de Henares-Madrid di 93,7 km.

LE 21 TAPPE DELLA VUELTA 2015

Sabato 22 agosto: Puerto Banús-Marbella (Cronometro a squadre), 7,4 km

Domenica 23 agosto: Alhaurín de la Torre-Caminito del Rey, 165 km

Lunedì 24 agosto: Mijas-Málaga, 164,6 km

Martedì 25 agosto: Estepona-Vejer de la Frontera, 203 km

Mercoledì 26 agosto: Rota-Alcalá de Guadaira, 182 km

Giovedì 27 agosto: Córdoba-Sierra de Cazorla, 204 km

Venerdì 28 agosto: Jódar-La Alpujarra (Capileira), 188,3 km

Sabato 29 agosto: Puebla de Don Fadrique-Murcia, 186,6 km

Domenica 30 agosto: Torrevieja-Cumbres del Sol (Benitachell), 168,3 km

Lunedì 31 agosto: Valencia-Castellón, 152 km

Martedì 1 settembre: riposo

Mercoledì 2 settembre: Andorra-Els Cortals d´Encamp, 138 km

Giovedì 3 settembre: Escaldes-Engordany-Lleida, 172,5 km

Venerdì 4 settembre: Calatayud-Tarazona, 168 km

Sabato 5 settembre: Vitoria-Fuente del Chivo (Alto Campoo), 213 km

Domenica 6 settembre: Comillas-Sotres, 175 km

Lunedì 7 settembre: Luarca-Ermita del Alba, 184 km

Martedì 8 settembre: riposo

Mercoledì 9 settembre: Burgos-Burgos (Cronometro individuale), 39 km

Giovedì 10 settembre: Roa de Duero-Riaza, 204 km

Venerdì 11 settembre: Medina del Campo-Ávila, 185 km

Sabato 12 settembre: San Lorenzo de El Escorial-Cercedilla, 181 km

Domenica 13 settembre: Alcalá de Henares-Madrid, 93,7 km