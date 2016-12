Una vita in bianconero: Buffon festeggia 500 presenze con la Vecchia Signora

Ha promesso che giocherà i Mondiali 2018 in Russia ma, intanto, Gigi Buffon si gode un altro traguardo. Dopo essere stato recentemente chiamato in causa più che altro per le sue vicende private, il portierone torna finalmente a far parlare di sé per meriti sportivi: nella trasferta contro il Genoa, infatti, festeggerà le 500 presenze in bianconero - evento speciale e quasi unico, dal momento che solo in 3 sinora hanno raggiunto questa quota.