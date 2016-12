Un prete a fine messa: "Forza Napoli!"

"Andate in pace e....Forza Napoli!". Sì, succede anche questo. Almeno a Napoli, dove la corsa allo scudetto sta contagiando tutti, anche i preti. Il sacerdote in questione è padre Marco Beltratti, parroco nel quartiere napoletano del Vomero. Con il Napoli che vola in testa al campionato e con la prima fila piena di bambini, don Marco si è evidentemente lasciato un po' andare, e la sua "esplosione di gioia" è stata filmata dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha provveduto a pubblicare il video. Che non può non scatenare qualche risata...