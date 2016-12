Un Mondiale azzurro stinto

41 anni. E' l'età di Ruggero Pertile, quarto nella maratona. E' il vecchio che avanza nel panorama dell'atletica leggera italiana che ai mondiali di Pechino sta mettendo in mostra prestazioni imbarazzanti. A parte il citato Pertile, si segnala l'ottavo di Daniele Meucci, sempre nella maratona. Per il resto una raffica di eliminazioni al primo turno, osservando il resto del mondo far festa sul podio. Insomma i risultati della gestione Giomi non si discostano molto da quelli ottenuti a suo tempo durante la permanenza di Franco Arese al vertice della Federazione, un presidente massacrato dalla critica. Certo, nel settore giovanile qualcosa si sta muovendo sotto la guida di Stefano Baldini, ma la storia di questo sport è ricca di talenti dispersi per errori di gestione e di programmazione. Ora le speranze di medaglie sono aggrappate allo stato di grazia di Tamberi e Fassinotti nel salto in alto e nel mulinare delle gambe di Eleonora Anna Giorgi nella 20 chilometri di marcia. Per il resto siamo alle prese con comparse che hanno colorato d'azzurro stinto le mattinate dello stadio di Shanghai, perché alle serate delle finali non è arrivato nessuno . E impietoso arriva il confronto con i recenti mondiali di nuoto, con gli azzurri capaci di arrivare a medaglia in tutte le discipline e ragazzi che offrono già solide garanzie in vista dei giochi di Rio del prossimo anno.