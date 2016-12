Uefa: "La corruzione è radicata nella cultura della Fifa"

Dopo l'esplosione dello scandalo Fifa , la Uefa prende una (dura) posizione ufficiale: "Gli eventi di oggi sono un disastro per la Fifa ed offuscano l'immagine del calcio nel suo complesso. Questi fatti mostrano, ancora una volta, che la corruzione è profondamente radicata nella cultura della Fifa ". E' quanto si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale della Uefa .

La nota sollecita l'avvio di un vero processo di riforma all'interno della Federazione mondiale del calcio: "Il prossimo Congresso della Fifa rischia di trasformarsi in una farsa - si legge - e, pertanto, le Federazioni europee dovranno valutare attentamente se sia il caso di parteciparvi, a guardia di un sistema, che, se non viene fermato, alla fine ucciderà il calcio".



Le federazioni affiliate alla Uefa "si incontreranno domani in vista del Congresso Fifa. Quindi decideranno quali ulteriori passi devono essere fatti per proteggere il gioco del calcio. Intanto, i membri del Comitato esecutivo Uefa sono convinti che vi sia una forte necessità di un cambiamento per la leadership di questa Fifa e che il Congresso Fifa debba essere posticipato con l'organizzazione delle nuove elezioni presidenziali entro i prossimi sei mesi".