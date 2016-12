10 dicembre 2014 Uefa, i 10 gol più belli di sempre Il sito del massimo organismo calcistico europeo ha chiesto ai propri lettori di votare la rete più bella di sempre Tweet google 0 Invia ad un amico

23:08 - Per festeggiare i 60 anni della UEFA, il sito ufficiale dell'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche ha chiesto ai propri lettori di votare il gol più bello tra i 60 proposti, realizzati tutti nelle competizioni europee per club e per nazionali. Dopo aver raccolto oltre 2 milioni di voti, la UEFA ha reso noto il risultato della votazione, proponendo la classifica dei 10 gol più votati.

Ecco i 10 gol selezionati, che in ordine cronologico sono:



Marco van Basten, 25/06/1988, Unione Sovietica-Olanda, finale di EURO ’88

Mauro Bressan, 02/11/1999, Fiorentina-Barcellona, fase a gironi di UEFA Champions League

Zinédine Zidane, 15/05/2002 Real Madrid-Bayer Leverkusen, finale di UEFA Champions League

Rui Costa, 24/06/2004, Portogallo-Inghilterra, quarti di finale di UEFA EURO 2004

Peter Crouch, 27/09/2006, Liverpool-Galatasaray, fase a gironi di UEFA Champions League

Cristiano Ronaldo, 15/04/2009, Porto-Manchester United, quarti di finale di UEFA Champions League

Dejan Stanković, 05/04/2011, Inter-Schalke 04, quarti di finale di UEFA Champions League

Radamel Falcao, 09/05/2012, Atlético Madrid-Athletic Bilbao, finale di UEFA Europa League

Samuel Umtiti,14/02/2013, Tottenham-Lione, sedicesimi di finale di UEFA Europa League

Zlatan Ibrahimović, 23/10/2013, Anderlecht-Paris Saint-Germain, fase a gironi di UEFA Champions League