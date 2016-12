Udiense-Roma, gol fantasma e giallo sul tweet di Renzi

16:34 - Udinese-Roma viene decisa da un gol fantasma di Astori e nel post partita scoppia la solita polemica, che tra accuse reciproche e appelli alla prova tv, come spesso accade giunge fino in Parlamento: "Parlare di furto è stravolgimento della realtà" si legge sul profilo Twitter del premier Renzi in risposta al suo ex portavoce Marco Agnoletti, che 'provocava' i tifosi della Roma. Pochi minuti dopo il tweet è stato rimosso

Fonti vicine a Palazzo Chigi precisano poi che il messaggio sulla partita Udinese-Roma comparso questo pomeriggio sul profilo Twitter del presidente del Consiglio Matteo Renzi è in realta' di Franco Bellacci, suo collaboratore storico, che aveva davanti l'account aperto dal premier. La risposta al tweet di Agnoletti ("Almeno stavolta vedete di far fruttare 3 punti il vostro furto!!") non è stata dunque opera di Renzi, ma si è trattato invece di una "banale svista", che ha portato alla cancellazione del tweet