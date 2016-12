Tyson, come dilapidare una fortuna: "Ho speso 500 milioni di dollari"

Mike Tyson torna a parlare e racconta il suo movimentato passato alle telecamere del programma Power Luch della Cnbc, dove Iron Mike rivela di aver dilapidato una fortuna di oltre 500 milioni di dollari: "I soldi? Quello non era il mio campionato...Non sapevo come gestirli, non sapevo come gestire le persone che mi si avvicinavano per i miei soldi". Il più giovane campione del mondo dei pesi massimi ha sperperato il suo denaro tra spese folli, collezioni di auto, gioielli, fino ai costosissimi divorzi che nel 2003 lo costrinsero a dichiarare bancarotta.