Tutte le emozioni della 32esima giornata

PALERMO-LAZIO 0-3 Nel primo posticipo della 32a giornata di Serie A, la Lazio non lascia scampo al Palermo e regala un debutto in panchina da sogno a Simone Inzaghi. Il match è chiuso già dopo un quarto d'ora, grazie alla doppietta di Miroslav Klose (10' e 15'). La squadra di Novellino non c'è e il primo tempo è un dominio biancoceleste. Nella ripresa arriva poi il 3-0 definitivo di Felipe Anderson (27'). I siciliani rimangono così al terzultimo posto con il Carpi.



TORINO-ATALANTA 2-1 Successo prezioso per il Torino, che batte l'Atalanta e si avvicina alla matematica salvezza. All'Olimpico finisce 2-1 per i granata, che si portano in vantaggio nel primo tempo col gol di Bruno Peres (35') e trovano il raddoppio in apertura di ripresa (46'), quando Maxi Lopez supera Sportiello. La squadra di Reja prova a riaprire la gara nel finale grazie a Cigarini, a segno su punizione(82'). De Roon (doppio giallo) viene espulso al 91'.



SAMPDORIA-UDINESE 2-0 La Samp vede avvicinarsi la salvezza. Al Ferraris la squadra di Montella vince 2-0 il delicato match con l'Udinese e si allontana dalla zona calda della classifica. Il gol che sblocca la partita arriva al 58' e porta la firma di Armero, che inguaia i friulani con una deviazione sfortunata su un tiro-cross di Muriel. Fernando poi chiude i conti all'85'. Quagliarella grande protagonista della partita: rovesciata, traversa e assist.



NAPOLI-VERONA 3-0 Gabbiadini, Insigne e Callejon: il tridente azzurro non sente il peso dell'assenza di Higuain e sbriga la pratica-Verona con feroce semplicità, già nel primo tempo. Gol di Gabbiadini al 33', raddoppio di Insigne su rigore al 47', Verona in 10 per il rosso a Souprayen un minuto prima e nella ripresa la rete di Callejon. La Juve resta a più sei, ma il Napoli grida che la corsa-scudetto non è finita.



EMPOLI-FIORENTINA 1-0 Pucciarelli e Zielinski regalano all'Empoli il derby toscano contro la Fiorentina (2-0). La squadra di Giampaolo, che sale a 39 punti, gioca una bella partita, soffrendo soltanto nei minuti iniziali. La squadra di Paulo Sousa, apparsa stanca, non riesce a sorpassare l'Inter al quarto posto. Decidono il gol di Pucciarelli al 41’, bravo a saltare Rodriguez e battere Tatarusanu, e Zielinski nel finale.



MILAN-JUVE 1-2

La Juve mette una seria ipoteca sul quinto scudetto consecutivo. Al Meazza la squadra di Allegri vince 2-1 in rimonta con il Milan, portandosi momentaneamente a +9 dal Napoli. Alex apre i conti al 18' di testa su calcio d'angolo, poi Mandzukic pareggia i conti al 27' servito da Morata. Nella ripresa Buffon tiene a galla i bianconeri con un doppio miracolo su Bacca e Balotelli, poi Pogba beffa Donnarumma al 65', firmando il gol partita.



CHIEVO-CARPI 1-0

Sergio Pellissier entra dalla panchina e segna: il Chievo vince la terza partita consecutiva e inguaia ancor di più il Carpi. Dopo un primo tempo noioso, nella ripresa gli allenatori provano a vincere inserendo Lasagna e Pellissier. Va meglio a Maran, la girata del numero 31 gialloblù al 38' fa salire il Chievo a 44 punti, due in più della Lazio. Castori non approfitta del ko del Frosinone e rimane a 28 punti.



SASSUOLO-GENOA 0-1

In uno degli anticipi della 32.ma giornata di Serie A, il Genoa passa in casa del Sassuolo e sale a quota 40 punti in classifica, garantendosi così la quasi matematica salvezza. Al Mapei Stadium finisce 1-0 per la squadra di Gasperini, che vince grazie al gol di Dzemaili: lo svizzero è bravo a superare Consigli dopo il palo di Matavz (42'). I neroverdi, con 48 punti, rimangono al settimo posto, alle spalle del Milan.



FROSINONE-INTER 0-1

Con un guizzo di Icardi l'Inter espugna Frosinone. Al Matusa finisce 0-1 una partita che poteva prendere tutt'altra piega: la squadra di casa, infatti, sul risultato di 0-0, ha colto due clamorosi pali con Paganini e Pavlovic, ad Handanovic battuto. Il gol vittoria è arrivato al 73': colpo di testa all'incrocio dell'attaccante argentino. Nel finale ancora occasioni per gli uomini di Stellone, rimasti in dieci per il rosso a Blanchard