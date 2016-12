PALERMO-VERONA 3-2 Il Palermo è salvo. A nulla è valso il successo del Carpi a Udine: i modenesi vanno in B, mentre i rosanero restano in A per il secondo anno consecutivo. Decisiva la vittoria al Barbera per 3-2 contro il Verona. Segna Vazquez, nella ripresa Viviani pareggia. A evitare la retrocessione ci pensano Maresca e Gilardino, che portano la partita sul 3-2. Nel finale il gol di Pisano riapre il match, ma è l'ultima emozione, prima della festa. UDINESE-CARPI 1-2 Niente da fare per il Carpi, che vince contro l'Udinese ma retrocede in Serie B in virtù del successo del Palermo (3-2 contro il Verona). Alla Dacia Arena finisce 2-1 per gli emiliani, che vengono trascinati da uno scatenato Verdi: il trequartista sblocca su rigore (36') e raddoppia al 38' al termine di un'azione personale. Nel finale c'è gloria per Di Natale, che saluta i propri tifosi con una rete su rigore (79'). LAZIO-FIORENTINA 2-4 Nell'ultima giornata di Serie A, la Fiorentina passa 4-2 all'Olimpico contro la Lazio e chiude a quota 64 punti come l'anno scorso. Padroni di casa subito avanti dopo 2' con Lulic, poi nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo Vecino (31'), Bernardeschi (40') e Tello (45'). ribaltano il match. La ripresa si apre con una traversa di Bernardeschi, poi Vecino cala il poker al 25'. Klose dice addio a Roma con il rigore del 2-4 (29').

leggi dopo slideshow ingrandisci

CHIEVO-BOLOGNA 0-0

Chievo e Bologna pareggiano 0-0 nell'ultima giornata di Serie A. Partita da fine stagione per due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Maran deve rinunciare a parecchi uomini e la manovra ne risente. Meglio la squadra di Donadoni, Giaccherini nel primo tempo tira a giro e sfiora il sette, nella ripresa è Brighi in girata ad impensierire Seculin. Il Chievo chiude decimo a quota 50, il Bologna si ferma a 42.



GENOA-ATALANTA 1-2

Nel giorno del suo ormai probabilissimo addio ai colori rossoblù, Giampiero Gasperini si inchina al "millenario" Reja (mille panchine per il decano della Serie A): al Ferraris passa l'Atalanta che si impone sul Genoa per 2-1. Partita priva di emozioni nel primo tempo che si fa invece vibrante nella ripresa con il vantaggio bergamasco di D'Alessandro cui replica immediatamente Pavoletti (14esimo gol in stagione). Di Kurtic la firma sul match.



EMPOLI-TORINO 2-1

L'Empoli vince 2-1 contro il Torino e chiude il campionato a 46 punti, superando proprio i granata a 45. Apre Maccarone al 12', che poi va a esultare con Giampaolo (che lascia la panchina toscana), raddoppia Zielinski al 9' della ripresa, Obi accorcia due minuti dopo. Per il Torino anche due pali (Zappacosta e Bruno Peres) e una traversa (Martinez). Debutto da record per Pugliesi: a 39 anni e 140 giorni la prima in A.



NAPOLI-FROSINONE 4-0

Serata magica per il Napoli. Al San Paolo la squadra di Sarri batte 4-0 il Frosinone, blinda il secondo posto in classifica e conquista l'accesso diretto alla prossima Champions League. Con i ciociari in dieci dal 13' per l'espulsione di Gori, gli azzurri sbloccano la gara con Hamsik al 44'. Nella ripresa poi Higuain firma una tripletta, raggiunge quota 36 gol ed entra nella storia della Serie A battendo lo storico record di gol di Nordahl.



MILAN-ROMA 1-3

Si chiude nel peggiore dei modi la stagione del Milan che, perdendo 1-3 in casa contro la Roma, ha perso l'opportunità di agganciare il sesto posto in campionato. L'Europa dovrà passare dalla finale di Coppa Italia contro la Juventus, mentre per i giallorossi l'ingresso in Champions League passerà dai playoff. Vantaggio di Salah al 19' raddoppiato da El Shaarawy al 59' applaudito dai suoi ex tifosi. Tris di Emerson poi il sigillo di Bacca.



SASSUOLO-INTER 3-1

Il Sassuolo segna tre gol all'Inter, vince la quarta partita consecutiva e conserva il sesto posto ma per l'Europa League serve aspettare la finale della Coppa Italia (dove tiferà Juventus). Al Mapei Stadium finisce 3-1, apre al 4' Politano poi arriva il raddoppio di Pellegrini (26'). Palacio riapre la partita alla mezz'ora ma di nuovo Politano blinda il risultato. Nella ripresa espulso Murillo per doppio giallo.



JUVENTUS-SAMPDORIA 5-0

Juventus-Sampdoria 5-0. E' la festa del quinto scudetto, è la prova generale verso la finale di Coppa Italia col Milan. Alla Juve riesce tutto alla perfezione, col dominio assoluto sulla Samp: gol di Evra al 5', doriani in dieci dal 14' (espulso Skriniar per fallo da ultimo uomo), rigore di Dybala al 15' e bis dell'argentino al 37'. Nel finale le reti di Chiellini e Bonucci. Meglio di così, non poteva essere.