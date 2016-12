Tuffi, Cagnotto: "Nessuna ansia per Olimpiadi e matrimonio"

Olimpiadi e matrimonio. Il 2016 di Tania Cagnotto sarà segnato dalla fine dell'attività agonistica e dall'unione con il suo Stefano. "Ho già iniziato con gli allenamenti, ma per ora solo con la preparazione atletica, quindi corsa, tanti scatti e pesi - ha spiegato la regina dei tuffi - Non ho ansia né per il matrimonio tantomeno per Rio. Sono due emozioni diverse, belle entrambe. Portabandiera? Sono contenta di essere presa in considerazione".