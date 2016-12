Tour, il team Sky: "Basta illazioni e speculazioni su Froome"

Il Team Sky, per mettere fine alle "speculazioni sulle performance" del suo capitano Chris Froome, leader della classifica generale del Tour de France, ha deciso di rendere pubblici i dati del corridore britannico. Nel secondo giorno di riposo della Grande Boucle, Tim Kerrison, responsabile dei preparatori atletici del team, ha così elencato le cifre sulla cadenza delle pedalate e la frequenza cardiaca di Froome, riscontrati nella salita della decima tappa verso il Col du Soudet (1.540 metri). "Sui 15,3 km della salita - ha detto - Froome ha impiegato 41'28'', con una potenza media di 414 watt e una velocità ascensionale media (Vam) di 1602 metri/ora. Chris pesa 67,5 kg, ha espresso una potenza media di 5,78 watt/kg. Ha usato il 52/38 davanti, 11/28 dietro. Cadenza media di pedalata 97 al minuto, battito cardiaco medio 158 e massimo 174. La potenza massima espressa da Froome in salita è stata di 929 watt".



Il direttore sportivo del Team Sky, Dave Brailsford, ha riferito che la decisione di rendere pubblici questi dati è stata dettata dalla volontà di fare chiarezza sulle illazioni relative alle prestazioni del proprio ciclista: "Resta il fatto - ha dichiarato - che i dati finora li abbiamo forniti soltanto noi. Siamo amareggiati per il trattamento della tv francese, io non sapevo che avrebbero fatto vedere dei dati. Mai vista prima una cosa di questo genere. Mi sono sentito frustrato perché quei dati in tv non erano corretti. Ma noi lavoriamo sempre per la massima trasparenza".



Oggi intanto secondo e ultimo giorno di riposo: domani il Tour continua con Digne Les Bains-Pra Loup, km 161, prima tappa alpina con arrivo in salita.