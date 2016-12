Tour de France, prima tappa e maglia gialla a Mark Cavendish

Il Tour de France 2016 si apre all'insegna di Mark Cavendish . Il britannico del Team Dimension Data vince in volata la prima tappa, 188 km da Mont-Saint-Michel a Utah Beach, battendo due missili come Marcel Kittel e Peter Sagan. Cavendish, al 27esimo successo al Tour , conquista anche la maglia gialla, la prima della sua carriera. Frazione contrassegnata da diverse cadute : una delle quali ha coinvolto anche Alberto Contador.

La prima tappa del Tour de France 2016 prende il via nell'incredibile scenario di Mont-Saint-Michel e si conclude dopo 188 km a Omaha Beach: una frazione pianeggiante e contrassegnata dal forte vento. Tante anche le cadute all'interno del gruppo, una sul rettilineo finale e una al km 107 che ha coinvolto Alberto Contador, uno dei candidati al successo finale. Il madrileno della Tinkoff è scivolato dopo un contatto col cordolo di una rotonda e si è procurato diverse escoriazioni sul lato destro del corpo.



La tappa è stata animata da una fuga di diversi uomini: gli ultimi ad arrendersi sono stati Alex Howes e Anthony Delaplace, ripresi dal gruppo tirato dalle squadre dei velocisti a 4 km dal traguardo. Il finale, come prevedibile, è stato in volata: il primo ad attaccare è stato il campione del mondo Peter Sagan, poi è risalito Marcel Kittel ma lo spunto migliore è stato di Mark Cavendish che si è fatto largo lungo le transenne e ha battuto i rivali per la sua 27esima vittoria al Tour de France.



Cavendish è anche la prima maglia gialla della Grande Boucle 2016. Domani, domenica, la seconda tappa: 182 km da Saint Lo a Cherbourg en Cotentin con finale molto impegnativo.