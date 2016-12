Tour de France, Luca Paolini positivo alla cocaina

Primo caso di doping al Tour de France 2015, protagonista Luca Paolini . L'Equipe ha comunicato che il corridore italiano del Team Katusha è risultato positivo ad un controllo antidoping alla cocaina. Di per sé la cocaina non è considerata come sostanza dopante quando non si è in gara, ma la positività di Paolini è emersa nei controlli effettuati a Tour in corso. Il corridore è stato sospeso in attesa delle controanalisi.

SOSPESO IN ATTESA DI ANALISIIl Team Katusha ha immediatamente sospeso il ciclista italiano in attesa delle controanalisi: le tracce di cocaina restano per molto tempo nelle urine ed è perciò impossibile capire l'utilizzo sia avvenuto per un uso dopante o ricreativo. Come detto, se un corridore venisse trovato positivo alla cocaina al di fuori delle gare, non verrebbe sanzionato. In attesa delle controanalisi è comunque terminato il Tour di Paolini: il 38enne in questa stagione ha vinto la Gand-Wevelgem.