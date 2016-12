Tour de France, gli organizzatori: "Dal 2017 fuori dal calendario Uci"

Terremoto nel mondo del ciclismo. Dalla stagione 2017 il Tour de France , la corsa a tappe più famosa al mondo, non farà più parte del World Tour , il calendario stagionale di gare dell'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale. A comunicarlo è stato ASO , Amaury Sport Organisation, l'organizzatore della Grande Boucle e di altre corse molto importanti come Paris-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi, Freccia-Vallone, Parigi Nizza e Criterium del Delfinato.

Come era già accaduto nel 2008 quando era fuori dal neonato Pro Tour, dal 2017 il Tour de France sarà esterno al calendario ufficiale dell'UCI che appunto tra due anni subirà diverse riforme. ASO ha annunciato in una nota ufficiale che dal 2017 la Grande Boucle e tutte le altre corse che organizza saranno registrate all'interno del calendario di Hors Classe. Dal comunicato di ASO emerge la ferma volontà di restare all'interno di un sistema europeo in cui il criterio sportivo resta il principale termine di giudizio mentre l'UCI va verso un sistema globale dove prioritari sarebbero gli aspetti economici del ciclismo.