Tour 2016, 9a tappa: capolavoro Dumoulin sotto la grandine, Aru perde un minuto

La prima parte della corsa è contraddistinta dalla notizia del ritiro di Alberto Contador , costretto ad abbandonare il Tour in seguito alle cadute dei primi giorni e ad un attacco influenzale nella notte. La fuga di giornata è compsta da 20 corridori: tra questi anche l'italiano dell'Astana, Diego Rosa.



Non essendoci uomini di classifica, il plotoncino guadagna oltre 8 minuti sul gruppo maglia gialla. Sul penultimo dei cinque Gran Premi di Montagna della giornata, il Col de Beixalis in testa alla corsa sono rimasti in 10: Thibaut Pinot (FDJ), Rafal Majka (Tinkoff), Diego Rosa (Astana Pro Team), George Bennett (Team LottoNL - Jumbo), Mathias Frank (IAM Cycling), Tom Dumoulin (Team Giant - Alpecin), Winner Andrew Anacona Gomez (Movistar Team), Jesus Herrada Lopez (Movistar Team) e Daniel Navarro Garcia (Cofidis, Solutions Crédits), Rui Costa (Lampre).



Nel tratto di discesa e pianura che precede l'ultima asperità di Hors Categorie verso Andorra Arcalis, Dumoulin si invola in solitaria sfruttando le sue doti di passista. L'olandese approfitta dei tentennamenti dei compagni di fuga, tiene in salita e non si scompone all'arrivo della grandine nel finale vincendo alla grande la sua prima tappa al Tour. Alle sue spalle, staccati di 38" si piazzano Rui Costa e Majka.



Più indietro Froome si conferma il più forte tenendo a bada i diretti rivali e arrivando al traguardo con 6'35" di ritardo da Dumoulin insieme a Yates e Quintana (che non si stacca dalle ruote della maglia gialla). Aru va in crisi e si stacca a pochi chilometri dall'arrivo perdendo un minuto dal britannico della Sky, Nibali lo accompagna al traguardo. La nuova classifica generale vede Froome al comando con 16" su Yates e 19" su Martin. Quintana terzo a +23", Aru scivola in 13esima posizione a +1'23".