Tour 2016, 11a tappa: vince Sagan, Froome allunga

Si pensava che l'11esima tappa del Tour de France fosse una frazione tranquilla in vista del Mont Ventoux di giovedì e invece, a causa del vento, il finale è assolutamente a sorpresa. La giornata era stata animata da un attacco del campione di Francia Vichot insieme a Howard ma la coppia era stata ripresa a 60 km dall'arrivo. A quel punto il gruppo era compatto e si immaginava un finale in volata con protagoniste le squadre dei velocisti come Cavendish, Kittel e Greipel.



Invece a 12 km dal traguardo, col forte vento laterale che ha frazionato il gruppo, Peter Sagan ha attaccato portandosi dietro il compagno Bodner, la maglia gialla Chris Froome ha capito che poteva essere un'azione interessante e gli è andato dietro col fido Geraint Thomas. Gli altri big della generale sono rimasti spiazzati, il quartetto ha subito preso spazio arrivando anche a 22" di vantaggio e così sono arrivati al traguardo di Montpellier.



La maglia verde Sagan ha avuto vita facile allo sprint e ha centrato il suo secondo successo in questo Tour mentre Froome, secondo, ha comunque guadagnato 12 secondi (6 + 6 di abbuono) sui diretti rivali per la classifica generale che ora vede il britannico del Team Sky comandare con 28" su Yates e 31" su Daniel Martin. Domani, giovedì, la 12esima tappa: 185 km con partenza da Montpellier e arrivo in cima al Mont Ventoux. Arrivo che è stato modificato per vento, spostato a 6 km dalla vetta.