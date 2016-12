Tour 2015: Nibali in affanno, perde 10" da Froome

Dopo lo scossone per la notizia della positività alla cocaina di Luca Paolini e il suo conseguente ritiro il Tour riparte da Rennes. Ad animare le prime fasi della corsa ci pensano 4 corridori: Romain Sicard, Sylvain Chavanel, Bartosz Huzarski e Pierre-Luc Perichon. Una ventina di contrattaccanti raggiungono i fuggitivi e dopo continui scatti in testa restano solamente in tre al comando: Lars Ytting Bak, Michal Golas e Bartosz Huzarski.



Il gruppo maglia gialla è però attento e torna compatto ai meno 8 dal traguardo grazie al forcing della Cannondale. La corsa si decide sull'ascesa finale: Vuillermoz appare nettamente il più in forma e riesce a piazzare lo scatto decisivo beffando Daniel Martin (tra i favoriti di giornata) e Valverde. Nibali resta piantato a circa mezzo chilometro dall'arrivo e così perde una decina di secondi da Froome: il distacco dello Squalo dello Stretto dal britannico del Team Sky è ora di 1'48" nella generale.