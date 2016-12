22 ottobre 2014 Tour 2015, ecco le 21 tappe: su misura per gli scalatori Presentato a Parigi il percorso della Grande Boucle: si parte il 4 luglio da Utrecht e si arriva il 26 ai Campi Elisi. Una sola crono individuale, decisiva l'Alpe D'Huez Tweet google 0 Invia ad un amico

16:01 - Una Grande Boucle su misura per gli scalatori. Presentato a Parigi, presso il Palazzo dei Congressi, il percorso del Tour de France 2015: la corsa ciclistica più famosa del mondo prenderà il via il 4 luglio da Utrecht, in Olanda, e terminerà il 26 sui Campi Elisi. Previste 21 tappe: una sola la crono individuale, poi tris di tappe in Benelux, Pirenei e Alpi. Torna dopo due anni la mitica Alpe d'Huez, ultima fatica prima della passerella finale a Parigi.

Balza subito all'occhio l'assenza di crono decisive: l'unica individuale è il prologo del 4 luglio interno a Utrecht, l'altra corsa contro il tempo è a squadre e si disputerà nella nona tappa, i 28 km della Vannes-Plumelec. Desteranno enorme interesse (e probabilmente caos in gruppo) le tappe in Benelux, con vento e pavé: l'anno scorso Vincenzo Nibali iniziò a costruire proprio in Belgio il suo enorme vantaggio, quest'anno ci saranno Mur de Huy (simbolo della Freccia Vallone), Mur de Bretagne nell'ottava tappa e Mende (ascesa intitolata a Laurent Jalabert). Saranno sei gli arrivi in salita, un record nel nuovo millennio: oltre al Mende, tre pirenaici (La Pierre Saint-Martin, Cauterets e Plateau de Beille nelle tappe 10, 11 e 12) e due alpini (La Toussuire-Les Sybelles e Alpe d'Huez). Insomma, uno spettacolo vietato ai deboli di cuore: e anche il lotto dei partecipanti (da Nibali a Quintana, da Contador a Froome) promette scintille.

Ecco il programma completo del Tour de France 2015:

Tappa 1: Utrecht-Utrecht (crono individuale), 14 km

Tappa 2: Utrecht-Zelande, 166 km

Tappa 3: Anvers-Huy, 154 km

Tappa 4: Seraing-Cambrai, 221 km

Tappa 5: Arras-Amiens Metropole, 189 km

Tappa 6: Abbeville-Le Havre, 191 km

Tappa 7: Livarot-Fougeres, 190 Km

Tappa 8: Rennes-Mur de Bretagne, 179 km

Tappa 9: Vannes-Plumelec (cronosquadre), 28 km

Riposo

Tappa 10: Tarbes-La Pierre-Saint-Martin, 167 km

Tappa 11: Pau-Cauterets-Vallee de Saint-Savin, 188 km

Tappa 12: Lannemezan-Plateau de Beille, 195 km

Tappa 13: Muret-Rodez, 200 km

Tappa 14: Rodez-Mende (Montee Laurent Jalabert), 178 km

Tappa 15: Mende-Valence, 182 km

Tappa 16: Bourg-de-Peage-Gap, 201 km

Riposo

Tappa 17: Digne-Les-Bains-Pra-Loup, 161 km

Tappa 18: Gap-Saint-Jean-de-Maurienne, 185 km

Tappa 19: Saint-Jean-de-Maurienne-La Toussuire - Les Sybelles, 138 km

Tappa 20: Modane Valfrejus-Alpe d'Huez, 100 km

Tappa 21: Sèvres-Grand Paris Seine Ouest-Paris Champs-Elysees, 107 km