Tour 2015, 21a tappa: Froome trionfa, sprint a Greipel

Chris Froome è ufficialmente il vincitore del Tour de France 2015. A sancire in anticipo il trionfo del corridore britannico del Team Sky è arrivata anche la comunicazione della giuria della Grande Boucle che, a causa della fitta pioggia che ha bagnato le strade di Parigi , ha deciso di neutralizzare gli ultimi 70 chilometri della 21esima e ultima tappa. Per Froome si tratta del secondo Tour vinto in carriera dopo quello del 2013.

La frazione odierna, invece, se la aggiudica Andrè Greipel, il ciclista tedesco della Lotto Soudal è il più veloce allo sprint, quarta vittoria di tappa per lui al Tour, Kristoff (Team Katusha) deve arrendersi dopo aver sfiorato l'impresa con una perentoria pedalata nel finale, stesso discorso per Bryan Coquard (Team Europcar) che deve accontentarsi del secondo posto. Va quindi in archivio la 102esima edizione della corsa francese. Froome chiude con un vantaggio su Quintana di 1'12", terzo posto per Valverde a 5'25", solo quarto Vincenzo Nibali che arriva a 8'35" dalla maglia gialla ma si consola con il successo nella tappa più dura di montagna.