Tour 2015, 20a tappa: Quintana attacca ma la festa è di Froome

Al termine del Tour manca solo una tappa (la passerella di Parigi), ma Chris Froome può festeggiare per la conquista della maglia gialla. A trionfare nella 20esima tappa, da Modane all'Alpe d'Huez, è Thibaut Pinot davanti a un ottimo Nairo Quintana che stacca il britannico della Sky ma non riesce a recuperare il ritardo accumulato in queste 3 settimane. Sfortunato Vincenzo Nibali che fora sull'ultima salita e chiude quarto nella generale.

Frazione brevissima di soli 110 chilometri contraddistinta da due lunghissime salite. Sul Col de la Croix de Fer, il primo a transitare è Alexandre Geniez davanti a Ramunas Navardauskas e Nicolas Edet. Nel gruppetto maglia gialla si susseguono gli scatti con Valverde che prova ad avvantaggiarsi ma scollina insieme ai migliori (Froome, Nibali e Quintana). Sulla lunga discesa verso l'attacco dell'Alpe d'Huez rientrano diversi compagni della Sky al fianco di Froome. All'imbocco della salita conclusiva del Tour Nibali è sfortunatissimo e resta vittima di una foratura perdendo terreno dagli uomini di classifica e abbandonando così il sogno di chiudere sul podio della Grande Boucle. Ai meno 6 in testa alla corsa resta il solo Thibaut Pinot con un minuto e mezzo di vantaggio su Quintana che stacca un Froome in difficoltà. Il colombiano continua a guadagnare terreno ma non riesce a raggiungere il francese della FDJ che trionfa sotto il traguardo dell'Alpe d'Huez. Secondo Quintana a 20 secondi, terzo Hesjedal a 40. Froome raggiunge assieme a Valverde il traguardo con un ritardo di 1'40" e mette in cassaforte la maglia gialla con la sola tappa-passerella di Parigi ancora da disputare. Nibali chiude insieme a Mollema e Contador e deve accontentarsi del quarto posto nella generale a 8'36" da Froome. Secondo e terzo i due Movistar: Quintana (+1'12") e Valverde (+5'25").