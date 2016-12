Tour 2015, 15a tappa: tris di Greipel, Froome sempre leader

Andrè Greipel vince in volata la quindicesima tappa del Tour de France, Mende-Valence di 183 Km. Il ciclista della Lotto Soudal regola il gruppo, conquistando il suo terzo successo alla Grande Boucle. Battuti allo sprint: Degenkolb, Kristoff e Sagan . Nessun problema per la maglia gialla Chris Froome che vede sempre di più avvicinarsi la vittoria finale. Il suo vantaggio su Quintana resta di 3'10". Ripresi i nove fuggitivi a 40 Km dall'arrivo.

La frazione inizia con una fuga dopo appena 12 Km dal via, scatta un gruppo di 24 corridori che poi diventano 27, tra cui anche Sagan (Tinkoff), Purito Rodriguez (Katusha), e Rigoberto Uran (Etixx). I fuggitivi poi restano solo in nove e resistono fino a 40 Km dal traguardo, poi il gruppo maglia gialla li riprende. A quel punto cominciano a formarsi i gruppi delle squadre per lanciare la volata, i Bmc tirano fino alla fine, ma allo sprint è Greipel a beffare tutti. Domani è in programma la sedicesima frazione, da Bourg de Peage a Gap, 201 Km con arrivo in salita, ultime speranze per gli avversari di Froome.