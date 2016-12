Tour 2015, 11a tappa: Majka da applausi, Nibali perde ancora

Rafal Majka è il grande protagonista dell'undicesima tappa del Tour de France. Il polacco della Tinkoff-Saxo, in fuga dai primi chilometri, trionfa in solitaria nel giorno dello storico Tourmalet. Secondo posto per l'irlandese Daniel Martin, terzo il tedesco Emanuel Buchmann. Sull'ultima salita Nibali va in crisi e perde le ruote del gruppo maglia gialla con Chris Froome che mantiene senza problemi la leadership della classifica.

Sulla prima vera salita di giornata, il Col d'Aspin sono in 7 i fuggitivi, scattati a pochi chilometri dal via: Daniel Martin, Rafal Majka, Thomas Voeckler, Steve Morabito, Emanuel Buchmann, Serge Pauwels e Julien Simon. Gli attaccanti arrivano a guadagnare quasi 8 minuti sul gruppo maglia gialla. Sull'attesissimo Col du Tourmalet, salita storica di Hors Categorie di 17 chilometri con pendenza media del 7,3%, il primo a transitare è il polacco Majka della Tinkoff-Saxo che stacca i compagni di fuga e scollina con 5'30" sul plotone dei migliori tirato dagli Sky di Froome e da un ritrovato Nibali.

All'attacco dell'ultima asperità di giornata, la Cote de Cauterets (Gpm di terza categoria) Majka ha un vantaggio di 1'10" sugli inseguitori Serge Pauwels e Daniel Martin (entrambi nella fuga iniziale). L'irlandese della Cannondale stacca il belga e chiude al secondo posto alle spalle di uno straordinario Majka che conquista così la terza tappa al Tour de France in carriera dopo il bis concesso nella passata stagione. Terzo posto per il campione tedesco Emanuel Buchmann, autore di un'ottima scalata finale. Dalle ruote del gruppo maglia gialla si stacca (in un tratto non difficile) Vincenzo Nibali, sempre più in difficoltà. Il messinese perde un altro minutino da Froome (saldamente in maglia gialla) ed esce definitivamente dalla top 10 della classifica a favore dell'olandese Mollema (in evidenza nel finale).