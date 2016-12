30 settembre 2014 Totti da record, è il più anziano marcatore della Champions Il capitano giallorosso con la rete al City supera Giggs ed entra nella storia di questo sport Tweet google 0 Invia ad un amico

21:54 - Con il bellissimo gol in scavetto segnato contro il Manchester City, Francesco Totti aggiunge un altro record alla sua personale collezione: a 38 anni e 3 giorni il capitano giallorosso è ora il più anziano marcatore della storia della Champions League e supera in testa a questa speciale classifica un'altra leggenda del calcio internazionale come Ryan Giggs. Il gallese ha segnato infatti il suo ultimo gol nella coppa più importante a 37 anni e 289 giorni contro il Benfica.

Un rapporto non proprio fortunatissimo quello del Pupone con la Champions League: "solo" 51 presenze, che per un giocatore della sua classe sono poche e 16 reti, la prima delle quali in una data indimenticabile per il mondo intero, l’11 settembre 2001, quando guidava la Roma di Capello e dal dischetto non sbagliò all’Olimpico contro Casillas (anche se non bastò per evitare la sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid).



All'Etihad Stadium è arrivata l'ultima perla, un delizioso cucchiaino che proietta Totti nell'Olimpo del calcio insieme ad altri due italiani da record. Il primo è Paolo Maldini, il giocatore più anziano a segnare una rete in finale di Champions League, che segnò dopo 51 secondi il primo gol del Milan contro il Liverpool nell'atto conclusivo dell'edizione 2004-2005 all'età di 36 anni e 334 giorni. Il secondo è Marco Ballotta, il giocatore più anziano ad aver giocato una partita di Champions League, in Real Madrid-Lazio 3-1 dell'11 dicembre 2007 all'età di 43 anni e 253 giorni.