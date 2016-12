Toro-Juve, "pasticci" di RizzoliLiguori e Giordano imbavagliati in tv

Lo scorso febbraio l'Aia e l'arbitro Rizzoli avevano querelato il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori il quale aveva affermato alla vigilia della designazione per Juve-Napoli che lo stesso Rizzoli "quando sbaglia, lo fa in una direzione", ossia in favore dei bianconeri. "Non capisco perché gli arbitri mi dovrebbero querelare - aveva detto Liguori - Non ho niente contro Rizzoli, lui è il migliore anche se a memoria ricordo piccoli errori, ma magari mi sbaglio. Ho solo espresso delle opinioni".

Mario Giordano è stato rinviato a giudizio lo scorso gennaio per diffamazione sempre da Rizzoli perché il direttore del Tg4 aveva affermato che l'arbitro era in malafede quando non assegnò un rigore al Toro in un derby contro la Juve nel 2014.



Liguori e Giordano si sono presentati in diretta su Tgcom24 imbavagliati il giorno dopo l'ultimo Toro-Juve arbitrato sempre da Rizzoli. Una direzione di gara criticatissima, quella del direttore di gara bolognese, che ha negato un gol regolare ai granata e ha graziato un paio di giocatori bianconeri che meritavano il rosso. Liguori ha parlato di "clima intimidatorio" quando si denunciano gli errori arbitrali, e ha preferito tacere come Giordano.



I quotidiani però non hanno certo risparmiato critiche all'arbitrato di Rizzoli. "Incredibile il disastro combinato da Rizzoli, forse l'assenza in Juve-Napoli è stata un grosso colpo di fortuna", scrive il Messaggero, La Stampa ha parlato di "giornataccia di Rizzoli" -che ha avuto 4 in pagella- mentre per La Gazzetta dello Sport è stato "un secondo tempo da dimenticare per la squadra arbitrale".

Di fronte a ciò, un bavaglio vale più di ogni altra parola