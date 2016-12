Torneo "Maurizio Mosca": al via la quinta edizione

18:57 - Sabato 25 aprile prenderà il via la quinta edizione del torneo "Maurizio Mosca", organizzato dalla società dilettantistica milanese A.C. Macallesi 1927 in memoria dell'indimenticato giornalista. A ospitare la presentazione dell'evento in collaborazione con la LND - a cui prenderanno parte in totale 26 squadre lombarde - è stato il Meatball Family di Milano degli amici Diego Abatantuono e Luca Serafini.

"Non accettare la domanda di iscrizione delle big professionistiche è stata una scelta voluta", spiega Francesco Capriglia, dg dell'A.C. Macallesi 1927. "Con le milanesi in crisi e in mano a magnati stranieri più o meno affidabili – aggiunge Serafini – è giusto dare spazio alle società che hanno valori umani e sportivi veri a Milano".



Il torneo comincerà sabato alle ore 10 con la prima partita del girone dei Giovanissimi "A" e terminerà con la finale della categoria Juniores, in programma il 7 giugno alle ore 18. In tribuna sono attesi diversi volti famosi dello sport, ma non solo.