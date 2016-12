Torino, Giampiero Ventura è il tecnico più longevo della storia

Giampiero Ventura nella storia del Torino. L'allenatore genovese, 67 anni, sedendo in panchina contro il Sassuolo al Mapei Stadium realizza il record di panchine consecutive con il club granata superando una leggenda come Gigi Radice . 194 panchine, una vera rarità nel calcio moderno e soprattutto in Italia, che lo iscrivono di diritto nella storia della squadra granata insieme ad altre "facce da Toro" che hanno scritto le pagine migliori della storia recente, dal condottiero dell'ultimo scudetto a quello dell'ultimo trofeo Emiliano Mondonico , fino al grande Nereo Rocco .

La dimostrazione vivente che il lavoro, fatto con passione e dedizione, paga sempre: ingaggiato da Cairo nel 2011 per risollevare le sorti di una squadra che non riusciva a uscire dalle sabbie mobili della serie B, nei quattro anni al Torino ha ottenuto la promozione con una giornata di anticipo al primo anno, una salvezza tranquilla la stagione successiva in A e al terzo anno il ritorno in Europa (del Toro, perchè per lui, a 66 anni, si è trattato del debutto) e la storica vittoria sul campo del Bilbao, dove un'italiana non aveva mai vinto. Con Ventura il Torino è tornato a vincere il derby dopo oltre vent'anni, molti giocatori devono a lui il fatto di giocare in una grande squadra o nella Nazionale, ma il tecnico granata non ha alcuna intenzione di fermarsi: rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2018 appena firmato.