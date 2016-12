13 novembre 2014 Top, flop, sorprese e italiani: il borsino degli attaccanti in Serie A Nessuno come Tevez, Torres e Palacio le delusioni, gli italiani più prolifici non sono azzurrabili di MARCO MUGNAIOLI Tweet google 0 Invia ad un amico

13:33 - La Serie A, si sa, è un campionato che si vince in difesa (dal 2008 ha sempre vinto la squadra con la retroguardia migliore), ma a far sognare i tifosi e ad accendere l'entusiasmo delle folle sono gli attaccanti, in campionato come in Nazionale. Si è parlato molto, per esempio, del ritorno in azzurro di Mario Balotelli, che parte come riserva della coppia di "ignoranti" Zaza-Immobile: SuperMario in Premier non sta facendo certo bene, molti si sono stupiti della sua convocazione, ma ci sono davvero delle alternative all'altezza nel nostro campionato in vista di Euro 2016? Per scoprirlo vediamo come si sono comportati gli attaccanti di A nelle prime 11 giornate...

Un podio per 4

Sono Tevez, Callejon, Higuain e Icardi i migliori attaccanti del nostro campionato, 3 argentini e uno spagnolo. L'Apache merita il gradino più alto del podio: capocannoniere con 8 reti (come Callejon), ha segnato al Parma uno dei gol più belli del torneo ed è il vero trascinatore della Juve capolista. Al secondo posto lo spagnolo del Napoli, che ha tenuto a galla la squadra di Benitez quando il compagno di reparto Higuain sembrava in difficoltà (sembrava, appunto, 6 gol nelle ultime 4 partite e il Napoli è tornato terzo). A chiudere questo poker d'assi il nerazzurro Mauro Icardi, che coi suoi 7 gol ha regalato all'Inter i punti che probabilmente hanno salvato (per ora) la panchina di Mazzarri.

Bene ma non benissimo

Si parla degli attaccanti con una madia voto più che sufficiente, qualche gol segnato e prestazioni di solito altalenanti ma tendenti al positivo: spiccano in questa categoria i nomi di Llorente, che è partito piano come l'anno scorso ma poi ha scaldato il piede, Gervinho, che resta uno dei punti fermi della Roma che sogna il tricolore ma continua a "litigare" con il gol, Klose, che sta trovando molto meno spazio ma risulta sempre letale quando mette piede in campo e Menez, che come al solito ha alternato prestazioni esaltanti a partite irritanti. Rientrano in questa categoria anche i "genovesi" Eder e Pinilla: il primo si è sbloccato solo nell'ultima giornata ma sta giocando a un ottimo livello, il secondo sta giovando molto della competizione interna con Matri.

Le sorprese

Guidano questa "classifica" due giocatori molto diversi tra loro, Djordjevic e Honda: il bomber della Lazio era arrivato in Italia tra l'indifferenza generale, poi ha iniziato a segnare con la continuità del grande attaccante e ha oscurato Klose; il giapponese sembrava solo un'operazione di marketing e invece ha regalato gol e belle giocate costringendo Inzaghi a non poter fare a meno di lui. Inseriamo tra le sorprese anche Morata, che certamente era stato pagato molto in estate dalla Juve e che viene dal Real Madrid, ma che comunque è un ragazzo giovane sul quale c'era qualche dubbio: subito fugato, 1 gol ogni circa 50 minuti giocati. A chiudere il gruppo delle sorprese più positive tre giovanissimi: Dybala, che ha già segnato 4 reti facendo dire a Zamparini che diventerà meglio di Ibra, Babacar, che sta portando sulle sue possenti spalle il peso dell'attacco della sfortunatissima Fiorentina, e Stafano Okaka (finalmente un italiano!), che ha relegato Bergessio, acquisto più caro dell'estate, a fare le ragnatele in panchina.

I flop

I tifosi di Roma e Milano d'estate sognavano pensando a quanti gol avrebbero fatto i nuovi acquisti Torres e Iturbe, il caro vecchio e prolifico Palacio o quel ragazzino di grande talento di nome Keita, ma le prime 11 giornate li hanno costretti a un brusco risveglio. All'ombra della Madonnina lo spagnolo del Milan ha segnato un solo gol e sembra in grossa difficoltà, mentre l'argentino dell'Inter non si è addirittura ancora sbloccato e ha ricevuto anche qualche fischio dal sempre meno paziente pubblico di San Siro. Sotto il Colosseo invece la Roma pensava di aver fatto il colpo dell'estate strappando Iturbe alla Juve, ma l'argentino non sta rendendo sui livelli dell'anno scorso e gli infortuni ne stanno condizionando l'utilizzo; sulla sponda biancoceleste Keita sta bene ma non gioca, il rapporto con Pioli non è buono e lo spagnolo è finito ai margini della squadra. Ma c'è un'altra città che non è contenta dei propri attaccanti, Reggio Emilia: Berardi ha collezionato più cartellini che gol e Zaza in campionato non è lo stesso giocatore che si vede in azzurro con Conte. A chiudere la lista delle delusione due bomber di razza come Amauri e Denis.

Gli italiani

Italiani sì, ma azzurrabili? Di Natale, Totti, Toni, Cassano e Matri: i migliori attaccanti italiani del nostro campionato sono loro, ancora loro. 24 gol ma anche 174 anni in 5. Impossibile pensare che Antonio Conte possa contare su di loro per gli Europei del 2016 in Francia (forse solo Matri ha una chance), quindi meglio concentrarsi sugli altri. I più prolifici sono Destro e Gabbiadini con 4 reti: il primo non è titolare nella Roma di Garcia ma vanta comunque un'ottima media realizzativa, il secondo avrebbe potuto essere inserito anche tra le sorprese, Mihajlovic ha saputo valorizzarlo al meglio. Stanno trovando più difficoltà invece Quagliarella e Sau, 4 gol anche per loro: il granata, che Conte aveva anche alla Juve, è già uscito dal giro della Nazionale dopo la prima convocazione (gli viene preferito Giovinco che gioca col contagocce), il rossoblu era atteso da un inizio più scoppiettante visto l'ottimo rapporto con Zeman, ma non sta entusiasmando. Detto di Berardi e Zaza e considerato i gravi infortuni di Insigne e Rossi, restano Osvaldo, partito molto bene ma poi bloccato da un infortunio (e comunque in generale mai continuo negli ultimi anni) ed El Shaarawy, che ha ritrovato con la Samp il gol che mancava da più di 600 giorni. Insomma, sperando che giovanissimi come Belotti, Okaka o Valdifiori continuino a far vedere le buone cose mostrate finora, ad oggi l'unica certezza è che per Francia 2016 non ci sono certezze nel reparto offensivo (e dunque è giusto dare una possibilità a Balotelli) e che in Serie A giocano troppi attaccanti stranieri e pochi giovani italiani.